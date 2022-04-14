Clustr (CLUSTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Clustr (CLUSTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Clustr (CLUSTR) Informatie Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Officiële website: https://clustr.network/ Koop nu CLUSTR!

Clustr (CLUSTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Clustr (CLUSTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Hoogste ooit: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Laagste ooit: $ 0.00208367 $ 0.00208367 $ 0.00208367 Huidige prijs: $ 0.00210983 $ 0.00210983 $ 0.00210983 Meer informatie over Clustr (CLUSTR) prijs

Clustr (CLUSTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Clustr (CLUSTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLUSTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLUSTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLUSTR begrijpt, kun je de live prijs van CLUSTR token verkennen!

Prijsvoorspelling van CLUSTR Wil je weten waar je CLUSTR naartoe gaat? Onze CLUSTR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLUSTR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!