Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Officiële website: https://www.clubmoon.wtf/

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ClubMoon (CLUBMOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Totale voorraad: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M Circulerende voorraad: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Hoogste ooit: $ 0.00291756 $ 0.00291756 $ 0.00291756 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ClubMoon (CLUBMOON) prijs

ClubMoon (CLUBMOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ClubMoon (CLUBMOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLUBMOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLUBMOON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLUBMOON begrijpt, kun je de live prijs van CLUBMOON token verkennen!

