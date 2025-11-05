CLU (CLU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00002888 24u hoog $ 0.00003665 Hoogste prijs ooit $ 0.00020879 Laagste prijs $ 0.00002888 Prijswijziging (1u) +0.44% Prijswijziging (1D) -7.55% Prijswijziging (7D) -44.18%

CLU (CLU) real-time prijs is $0.00003315. De afgelopen 24 uur werd er CLU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002888 en een hoogtepunt van $ 0.00003665, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00020879, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002888 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLU met +0.44% veranderd in het afgelopen uur, -7.55% in de afgelopen 24 uur en -44.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CLU (CLU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 32.85K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 32.85K Circulerende voorraad 991.18M Totale voorraad 991,178,886.0244287

De huidige marktkapitalisatie van CLU is $ 32.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLU is 991.18M, met een totale voorraad van 991178886.0244287. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 32.85K.