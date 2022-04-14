ClownWorld (CLOWN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ClownWorld (CLOWN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ClownWorld (CLOWN) Informatie We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time. Officiële website: https://solclownworld.com/ Koop nu CLOWN!

ClownWorld (CLOWN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ClownWorld (CLOWN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.58K $ 9.58K $ 9.58K Totale voorraad: $ 987.30M $ 987.30M $ 987.30M Circulerende voorraad: $ 987.30M $ 987.30M $ 987.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.58K $ 9.58K $ 9.58K Hoogste ooit: $ 0.00138925 $ 0.00138925 $ 0.00138925 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ClownWorld (CLOWN) prijs

ClownWorld (CLOWN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ClownWorld (CLOWN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLOWN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLOWN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLOWN begrijpt, kun je de live prijs van CLOWN token verkennen!

Prijsvoorspelling van CLOWN Wil je weten waar je CLOWN naartoe gaat? Onze CLOWN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLOWN token!

