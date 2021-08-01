CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomie
CloudCoin Finance (CCFI) Informatie
What Is CloudCoin Finance (CCFI)?
CloudCoin Finance is the next-generation cross-chain & multi-chain decentralized finance, market maker, trading, and liquidity provider DAO driven powered by CCFI Token
CCFI is the native utility token that is used for:
- Token payments, CloudCoin Finance has its own payment system that can be added to any website.
- Running validator nodes on the network via staking CCFI tokens.
- The project's strong business cases including IoT, AI, and Green Energy powered by Hydrogen.
- Used for governance votes to determine how network resources are allocated.
CCFI features include:
- Governance
- Launchpad
- Staking
- Liquidity Providing
- Farming
- NFT Marketplace
- Bridges to over 18 blockchains NULS, ETH, HECO, OKC, ONE, Polygon, KCC, TRON, CRO, AVAX, AETH, FTM, Metis, IoTex, Optimism, Klaytn, ENULS, KavaEVM, with more will be added, meaning that the tokens can be swapped with very low fees between blockchains
- RaidaPay App
- CCFI Launchpad App
How Many CCFI Tokens Are There in Circulation?
CCFI launched its main net on the 1st of August, 2021 with 1,428,160,512 CCFI tokens created at Genesis. The supply is fixed, it will never be increased, there are no transaction fees, and plans for burning. The swaps of tokens between the blockchains are done within the total fixed supply of 1,428,160,512 CCFI tokens.
Who Are the Founders of CloudCoin Finance?
CloudCoin Finance is supported by a team of 10 tech, and non-tech professionals based in Germany, The Netherlands, United Arab Emirates, and Romania.
Where Can I Buy CloudCoin Finance (CCFI)?
CCFI is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and USDT pairs currently available.
CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CloudCoin Finance (CCFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van CloudCoin Finance (CCFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal CCFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel CCFI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van CCFI begrijpt, kun je de live prijs van CCFI token verkennen!
