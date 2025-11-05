CLONES (CLONES) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.05% Prijswijziging (1D) -8.04% Prijswijziging (7D) -34.69% Prijswijziging (7D) -34.69%

CLONES (CLONES) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CLONES verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLONES hoogste prijs aller tijden is $ 0.00472169, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLONES met +1.05% veranderd in het afgelopen uur, -8.04% in de afgelopen 24 uur en -34.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CLONES (CLONES) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 192.97K$ 192.97K $ 192.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 197.92K$ 197.92K $ 197.92K Circulerende voorraad 975.00M 975.00M 975.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CLONES is $ 192.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLONES is 975.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 197.92K.