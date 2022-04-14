Cloakcoin (CLOAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cloakcoin (CLOAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cloakcoin (CLOAK) Informatie Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin. Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin. Officiële website: https://cloakcoin.com/ Koop nu CLOAK!

Cloakcoin (CLOAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cloakcoin (CLOAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 207.00K $ 207.00K $ 207.00K Totale voorraad: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Circulerende voorraad: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 207.00K $ 207.00K $ 207.00K Hoogste ooit: $ 31.28 $ 31.28 $ 31.28 Laagste ooit: $ 0.00301783 $ 0.00301783 $ 0.00301783 Huidige prijs: $ 0.03409152 $ 0.03409152 $ 0.03409152 Meer informatie over Cloakcoin (CLOAK) prijs

Cloakcoin (CLOAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cloakcoin (CLOAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLOAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLOAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLOAK begrijpt, kun je de live prijs van CLOAK token verkennen!

Prijsvoorspelling van CLOAK Wil je weten waar je CLOAK naartoe gaat? Onze CLOAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLOAK token!

