cliza (CLIZA) Informatie Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging "@cliza_ai" on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator's smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Officiële website: https://cliza.ai

cliza (CLIZA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor cliza (CLIZA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 682.68K $ 682.68K $ 682.68K Totale voorraad: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Circulerende voorraad: $ 908.30M $ 908.30M $ 908.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 781.22K $ 781.22K $ 781.22K Hoogste ooit: $ 0.00700504 $ 0.00700504 $ 0.00700504 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00075476 $ 0.00075476 $ 0.00075476 Meer informatie over cliza (CLIZA) prijs

cliza (CLIZA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van cliza (CLIZA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLIZA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLIZA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLIZA begrijpt, kun je de live prijs van CLIZA token verkennen!

Prijsvoorspelling van CLIZA Wil je weten waar je CLIZA naartoe gaat? Onze CLIZA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLIZA token!

