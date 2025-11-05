CLIPPED (CLIPPED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00003042 $ 0.00003042 $ 0.00003042 24u laag $ 0.00004499 $ 0.00004499 $ 0.00004499 24u hoog 24u laag $ 0.00003042$ 0.00003042 $ 0.00003042 24u hoog $ 0.00004499$ 0.00004499 $ 0.00004499 Hoogste prijs ooit $ 0.00069293$ 0.00069293 $ 0.00069293 Laagste prijs $ 0.00002781$ 0.00002781 $ 0.00002781 Prijswijziging (1u) +0.67% Prijswijziging (1D) +22.61% Prijswijziging (7D) -47.45% Prijswijziging (7D) -47.45%

CLIPPED (CLIPPED) real-time prijs is $0.00003759. De afgelopen 24 uur werd er CLIPPED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003042 en een hoogtepunt van $ 0.00004499, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLIPPED hoogste prijs aller tijden is $ 0.00069293, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002781 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLIPPED met +0.67% veranderd in het afgelopen uur, +22.61% in de afgelopen 24 uur en -47.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CLIPPED (CLIPPED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 37.59K$ 37.59K $ 37.59K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 37.59K$ 37.59K $ 37.59K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van CLIPPED is $ 37.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLIPPED is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.59K.