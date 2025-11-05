Clean Food (CF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00064986 24u hoog $ 0.00115955 Hoogste prijs ooit $ 0.03350273 Laagste prijs $ 0.00035995 Prijswijziging (1u) +53.84% Prijswijziging (1D) +42.92% Prijswijziging (7D) -63.37%

Clean Food (CF) real-time prijs is $0.00099993. De afgelopen 24 uur werd er CF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00064986 en een hoogtepunt van $ 0.00115955, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CF hoogste prijs aller tijden is $ 0.03350273, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00035995 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CF met +53.84% veranderd in het afgelopen uur, +42.92% in de afgelopen 24 uur en -63.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Clean Food (CF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 87.99K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 87.99K Circulerende voorraad 88.00M Totale voorraad 88,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Clean Food is $ 87.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CF is 88.00M, met een totale voorraad van 88000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 87.99K.