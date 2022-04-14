clBTC (CLBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in clBTC (CLBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

clBTC (CLBTC) Informatie Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Officiële website: https://www.cygnus.finance/ Whitepaper: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Koop nu CLBTC!

clBTC (CLBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor clBTC (CLBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 870.29M $ 870.29M $ 870.29M Totale voorraad: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K Circulerende voorraad: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 870.29M $ 870.29M $ 870.29M Hoogste ooit: $ 129,190 $ 129,190 $ 129,190 Laagste ooit: $ 51,493 $ 51,493 $ 51,493 Huidige prijs: $ 112,685 $ 112,685 $ 112,685 Meer informatie over clBTC (CLBTC) prijs

clBTC (CLBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van clBTC (CLBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLBTC begrijpt, kun je de live prijs van CLBTC token verkennen!

