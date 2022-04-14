Clarity (CLARITY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Clarity (CLARITY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Clarity (CLARITY) Informatie The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business. Officiële website: https://www.clarity.community/ Whitepaper: https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7

Clarity (CLARITY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Clarity (CLARITY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 851.65M $ 851.65M $ 851.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Hoogste ooit: $ 0.0097587 $ 0.0097587 $ 0.0097587 Laagste ooit: $ 0.00137342 $ 0.00137342 $ 0.00137342 Huidige prijs: $ 0.00174295 $ 0.00174295 $ 0.00174295 Meer informatie over Clarity (CLARITY) prijs

Clarity (CLARITY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Clarity (CLARITY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CLARITY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CLARITY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CLARITY begrijpt, kun je de live prijs van CLARITY token verkennen!

Prijsvoorspelling van CLARITY Wil je weten waar je CLARITY naartoe gaat? Onze CLARITY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CLARITY token!

