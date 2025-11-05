CLANS (CLANS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.09% Prijswijziging (1D) -8.80% Prijswijziging (7D) -69.40% Prijswijziging (7D) -69.40%

CLANS (CLANS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CLANS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLANS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00193529, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLANS met +0.09% veranderd in het afgelopen uur, -8.80% in de afgelopen 24 uur en -69.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

CLANS (CLANS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 39.04K$ 39.04K $ 39.04K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 39.04K$ 39.04K $ 39.04K Circulerende voorraad 999.99M 999.99M 999.99M Totale voorraad 999,986,099.7919497 999,986,099.7919497 999,986,099.7919497

De huidige marktkapitalisatie van CLANS is $ 39.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLANS is 999.99M, met een totale voorraad van 999986099.7919497. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 39.04K.