Clankermon (CLANKERMON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00185889 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -1.29% Prijswijziging (1D) +5.46% Prijswijziging (7D) -19.86%

Clankermon (CLANKERMON) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CLANKERMON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLANKERMON hoogste prijs aller tijden is $ 0.00185889, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLANKERMON met -1.29% veranderd in het afgelopen uur, +5.46% in de afgelopen 24 uur en -19.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Clankermon (CLANKERMON) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 626.89K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 626.89K Circulerende voorraad 953.47M Totale voorraad 953,465,831.1459543

De huidige marktkapitalisatie van Clankermon is $ 626.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLANKERMON is 953.47M, met een totale voorraad van 953465831.1459543. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 626.89K.