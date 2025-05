Wat is Clanker Index (CLX)?

One-click exposure to the best performing assets in the Clanker ecosystem through a single liquid asset. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. CLX is an Index DTF deployed by Clanker (Proxy Studio) and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Clanker Index (CLX) hulpbron Officiële website