CJournal (CJL) Informatie CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards. CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards. Officiële website: https://cjournal.xyz/index Whitepaper: https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf Koop nu CJL!

CJournal (CJL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CJournal (CJL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.56M $ 46.56M $ 46.56M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 589.42M $ 589.42M $ 589.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.99M $ 78.99M $ 78.99M Hoogste ooit: $ 0.082608 $ 0.082608 $ 0.082608 Laagste ooit: $ 0.04923061 $ 0.04923061 $ 0.04923061 Huidige prijs: $ 0.078846 $ 0.078846 $ 0.078846 Meer informatie over CJournal (CJL) prijs

CJournal (CJL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CJournal (CJL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CJL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CJL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CJL begrijpt, kun je de live prijs van CJL token verkennen!

