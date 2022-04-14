Civilization (CIV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Civilization (CIV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Civilization (CIV) Informatie CIV aims at building the world's first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk. Officiële website: https://civfund.org/

Civilization (CIV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Civilization (CIV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Marktkapitalisatie: $ 483.18K Totale voorraad: $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 291.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 496.98K Hoogste ooit: $ 0.253367 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.0016566

Civilization (CIV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Civilization (CIV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CIV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CIV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CIV begrijpt, kun je de live prijs van CIV token verkennen!

Prijsvoorspelling van CIV Wil je weten waar je CIV naartoe gaat? Onze CIV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CIV token!

