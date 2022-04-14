Civic (CVC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Civic (CVC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Civic (CVC) Informatie Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity. Officiële website: https://www.civic.com/ Whitepaper: https://tokensale.civic.com/whitepaper

Civic (CVC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Civic (CVC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.64M $ 67.64M $ 67.64M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 802.00M $ 802.00M $ 802.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 84.34M $ 84.34M $ 84.34M Hoogste ooit: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Laagste ooit: $ 0.01102541 $ 0.01102541 $ 0.01102541 Huidige prijs: $ 0.084282 $ 0.084282 $ 0.084282 Meer informatie over Civic (CVC) prijs

Civic (CVC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Civic (CVC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CVC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CVC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CVC begrijpt, kun je de live prijs van CVC token verkennen!

Prijsvoorspelling van CVC Wil je weten waar je CVC naartoe gaat? Onze CVC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CVC token!

