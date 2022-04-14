Civfund Stone (0NE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Civfund Stone (0NE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stone (#0NE) is Civilization's ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place. Officiële website: https://civfund.org/

Civfund Stone (0NE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Civfund Stone (0NE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 110.41K $ 110.41K $ 110.41K Totale voorraad: $ 977.21T $ 977.21T $ 977.21T Circulerende voorraad: $ 977.21T $ 977.21T $ 977.21T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.41K $ 110.41K $ 110.41K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Civfund Stone (0NE) prijs

Civfund Stone (0NE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Civfund Stone (0NE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 0NE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 0NE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 0NE begrijpt, kun je de live prijs van 0NE token verkennen!

Prijsvoorspelling van 0NE Wil je weten waar je 0NE naartoe gaat? Onze 0NE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 0NE token!

