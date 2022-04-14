Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Citadel by Virtuals (CITDEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Citadel by Virtuals (CITDEL) Informatie Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Officiële website: https://www.citadelagent.ai

Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Citadel by Virtuals (CITDEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.00K $ 28.00K $ 28.00K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.00K $ 28.00K $ 28.00K Hoogste ooit: $ 0.00330767 $ 0.00330767 $ 0.00330767 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Citadel by Virtuals (CITDEL) prijs

Citadel by Virtuals (CITDEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Citadel by Virtuals (CITDEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CITDEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CITDEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CITDEL begrijpt, kun je de live prijs van CITDEL token verkennen!

Prijsvoorspelling van CITDEL Wil je weten waar je CITDEL naartoe gaat? Onze CITDEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CITDEL token!

