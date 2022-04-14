CitaDAO (KNIGHT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CitaDAO (KNIGHT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CitaDAO (KNIGHT) Informatie CitaDAO is a Decentralized Finance (DeFi) platform for Real Estate to be tokenized on-chain, built on the Ethereum ecosystem. CitaDAO aims to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability in the existing real estate ecosystem by creating interoperability with other DeFi applications/primitives that operate on the Ethereum protocol. Real estate token allows the community to diversify their portfolio on-chain to generate stable yield through real-world assets that have constant liquidity through AMM. We are building a platform that creates easier, borderless, transparent, and scalable access to real estate for the community. By tokenizing and transacting real estate on-chain, we aim to solve the lack of liquidity, access limitation, and lack of composability plaguing the existing real estate universe. With DeFi gaining popularity over the past years, the ecosystem needs alternative sources of yield generation beyond lending protocols and trading fees. Real estate is an asset that has a proven track record of value and real-world income stream that will provide higher and more sustainable yields in the DeFi ecosystem. Officiële website: https://citadao.io

CitaDAO (KNIGHT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CitaDAO (KNIGHT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.23M $ 12.23M $ 12.23M Hoogste ooit: $ 0.07789 $ 0.07789 $ 0.07789 Laagste ooit: $ 0.00071015 $ 0.00071015 $ 0.00071015 Huidige prijs: $ 0.0012231 $ 0.0012231 $ 0.0012231 Meer informatie over CitaDAO (KNIGHT) prijs

CitaDAO (KNIGHT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CitaDAO (KNIGHT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNIGHT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNIGHT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNIGHT begrijpt, kun je de live prijs van KNIGHT token verkennen!

