Cisco xStock (CSCOX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 71.78 $ 71.78 $ 71.78 24u laag $ 73.53 $ 73.53 $ 73.53 24u hoog 24u laag $ 71.78$ 71.78 $ 71.78 24u hoog $ 73.53$ 73.53 $ 73.53 Hoogste prijs ooit $ 74.9$ 74.9 $ 74.9 Laagste prijs $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Prijswijziging (1u) -0.72% Prijswijziging (1D) -1.25% Prijswijziging (7D) -1.12% Prijswijziging (7D) -1.12%

Cisco xStock (CSCOX) real-time prijs is $71.79. De afgelopen 24 uur werd er CSCOX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 71.78 en een hoogtepunt van $ 73.53, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CSCOX hoogste prijs aller tijden is $ 74.9, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 65.89 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CSCOX met -0.72% veranderd in het afgelopen uur, -1.25% in de afgelopen 24 uur en -1.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cisco xStock (CSCOX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 246.99K$ 246.99K $ 246.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Circulerende voorraad 3.44K 3.44K 3.44K Totale voorraad 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

De huidige marktkapitalisatie van Cisco xStock is $ 246.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CSCOX is 3.44K, met een totale voorraad van 28283.02293145555. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.03M.