Cirus (CIRUS) Informatie Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It's your Data, Own it! Officiële website: https://cirusfoundation.com Whitepaper: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf

Cirus (CIRUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cirus (CIRUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 81.65K $ 81.65K $ 81.65K Totale voorraad: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Circulerende voorraad: $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.34K $ 82.34K $ 82.34K Hoogste ooit: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00038299 $ 0.00038299 $ 0.00038299 Meer informatie over Cirus (CIRUS) prijs

Cirus (CIRUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cirus (CIRUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CIRUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CIRUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CIRUS begrijpt, kun je de live prijs van CIRUS token verkennen!

