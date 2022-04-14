Circle USYC (USYC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Circle USYC (USYC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Circle USYC (USYC) Informatie USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Circle USYC (USYC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Circle USYC (USYC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 413.71M Totale voorraad: $ 375.53M Circulerende voorraad: $ 375.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 413.71M Hoogste ooit: $ 1.12 Laagste ooit: $ 1.026 Huidige prijs: $ 1.1

Circle USYC (USYC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Circle USYC (USYC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USYC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USYC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

