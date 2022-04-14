CipherAI (CIPHER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CipherAI (CIPHER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CipherAI (CIPHER) Informatie Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure. Officiële website: https://www.cipherext.com/

CipherAI (CIPHER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CipherAI (CIPHER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 85.48K $ 85.48K $ 85.48K Totale voorraad: $ 976.99M $ 976.99M $ 976.99M Circulerende voorraad: $ 876.99M $ 876.99M $ 876.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 95.22K $ 95.22K $ 95.22K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CipherAI (CIPHER) prijs

CipherAI (CIPHER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CipherAI (CIPHER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CIPHER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CIPHER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CIPHER begrijpt, kun je de live prijs van CIPHER token verkennen!

