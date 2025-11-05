Cicada Finance (LTCIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00205264 $ 0.00205264 $ 0.00205264 24u laag $ 0.00224107 $ 0.00224107 $ 0.00224107 24u hoog 24u laag $ 0.00205264$ 0.00205264 $ 0.00205264 24u hoog $ 0.00224107$ 0.00224107 $ 0.00224107 Hoogste prijs ooit $ 0.00289418$ 0.00289418 $ 0.00289418 Laagste prijs $ 0.00205264$ 0.00205264 $ 0.00205264 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) +2.12% Prijswijziging (7D) -1.55% Prijswijziging (7D) -1.55%

Cicada Finance (LTCIC) real-time prijs is $0.00221704. De afgelopen 24 uur werd er LTCIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00205264 en een hoogtepunt van $ 0.00224107, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LTCIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00289418, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00205264 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LTCIC met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, +2.12% in de afgelopen 24 uur en -1.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 22.13M$ 22.13M $ 22.13M Circulerende voorraad 2.61B 2.61B 2.61B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Cicada Finance is $ 5.77M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LTCIC is 2.61B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.13M.