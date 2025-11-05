BeursDEX+
De live Cicada Finance prijs vandaag is 0.00221704 USD. Volg realtime LTCIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LTCIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 LTCIC naar USD live prijs:

Cicada Finance (LTCIC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:32 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
Cicada Finance (LTCIC) real-time prijs is $0.00221704. De afgelopen 24 uur werd er LTCIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00205264 en een hoogtepunt van $ 0.00224107, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LTCIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00289418, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00205264 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LTCIC met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, +2.12% in de afgelopen 24 uur en -1.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Cicada Finance is $ 5.77M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LTCIC is 2.61B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.13M.

Cicada Finance (LTCIC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Cicada Finance naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Cicada Finance naar USD $ -0.0003916312.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Cicada Finance naar USD $ -0.0003123197.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Cicada Finance naar USD $ -0.000647649700778294.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.12%
30 dagen$ -0.0003916312-17.66%
60 dagen$ -0.0003123197-14.08%
90 dagen$ -0.000647649700778294-22.60%

Wat is Cicada Finance (LTCIC)?

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Cicada Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cicada Finance (LTCIC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cicada Finance (LTCIC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cicada Finance te bekijken.

Bekijk nu de Cicada Finance prijsvoorspelling !

LTCIC naar lokale valuta's

Cicada Finance (LTCIC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cicada Finance (LTCIC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LTCIC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cicada Finance (LTCIC)

Hoeveel is Cicada Finance (LTCIC) vandaag waard?
De live LTCIC prijs in USD is 0.00221704 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LTCIC naar USD prijs?
De huidige prijs van LTCIC naar USD is $ 0.00221704. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cicada Finance?
De marktkapitalisatie van LTCIC is $ 5.77M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LTCIC?
De circulerende voorraad van LTCIC is 2.61B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LTCIC?
LTCIC bereikte een ATH-prijs van 0.00289418 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LTCIC?
LTCIC zag een ATL-prijs van 0.00205264 USD.
Wat is het handelsvolume van LTCIC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LTCIC is -- USD.
Zal LTCIC dit jaar hoger gaan?
LTCIC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LTCIC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:32 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

