Chunk (CHUNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chunk (CHUNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chunk (CHUNK) Informatie CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space. Officiële website: https://chunkcoin.org/ Koop nu CHUNK!

Chunk (CHUNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chunk (CHUNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K Totale voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Circulerende voorraad: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chunk (CHUNK) prijs

Chunk (CHUNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chunk (CHUNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHUNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHUNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHUNK begrijpt, kun je de live prijs van CHUNK token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHUNK Wil je weten waar je CHUNK naartoe gaat? Onze CHUNK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHUNK token!

