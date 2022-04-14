Chumbi Valley (CHMB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chumbi Valley (CHMB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chumbi Valley (CHMB) Informatie Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Officiële website: https://chumbivalley.com Whitepaper: https://chumbivalley.com/whitepaper

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chumbi Valley (CHMB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 179.58K $ 179.58K $ 179.58K Totale voorraad: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Circulerende voorraad: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 233.28K $ 233.28K $ 233.28K Hoogste ooit: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chumbi Valley (CHMB) prijs

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chumbi Valley (CHMB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHMB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHMB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHMB begrijpt, kun je de live prijs van CHMB token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHMB Wil je weten waar je CHMB naartoe gaat? Onze CHMB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHMB token!

