Chudjak (CHUD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chudjak (CHUD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Chudjak (CHUD) Informatie Billions Must Buy Billions Must Buy Officiële website: https://chudjaksolana.xyz/

Chudjak (CHUD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chudjak (CHUD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Totale voorraad: $ 926.93M $ 926.93M $ 926.93M Circulerende voorraad: $ 926.93M $ 926.93M $ 926.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Hoogste ooit: $ 0.03484076 $ 0.03484076 $ 0.03484076 Laagste ooit: $ 0.0011374 $ 0.0011374 $ 0.0011374 Huidige prijs: $ 0.00262665 $ 0.00262665 $ 0.00262665 Meer informatie over Chudjak (CHUD) prijs

Chudjak (CHUD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chudjak (CHUD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHUD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHUD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHUD begrijpt, kun je de live prijs van CHUD token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHUD Wil je weten waar je CHUD naartoe gaat? Onze CHUD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHUD token!

