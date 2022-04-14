Christ Is King (CIK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Christ Is King (CIK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Christ Is King (CIK) Informatie $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. Officiële website: https://christisking.io/ Koop nu CIK!

Christ Is King (CIK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Christ Is King (CIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Totale voorraad: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B Circulerende voorraad: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M Hoogste ooit: $ 0.00003957 $ 0.00003957 $ 0.00003957 Laagste ooit: $ 0.00000329 $ 0.00000329 $ 0.00000329 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Christ Is King (CIK) prijs

Christ Is King (CIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Christ Is King (CIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CIK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CIK begrijpt, kun je de live prijs van CIK token verkennen!

Prijsvoorspelling van CIK Wil je weten waar je CIK naartoe gaat? Onze CIK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CIK token!

