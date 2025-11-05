Chrema Coin (CRMC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.638926 $ 0.638926 $ 0.638926 24u laag $ 0.824783 $ 0.824783 $ 0.824783 24u hoog 24u laag $ 0.638926$ 0.638926 $ 0.638926 24u hoog $ 0.824783$ 0.824783 $ 0.824783 Hoogste prijs ooit $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Laagste prijs $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) -2.34% Prijswijziging (7D) -7.76% Prijswijziging (7D) -7.76%

Chrema Coin (CRMC) real-time prijs is $0.776834. De afgelopen 24 uur werd er CRMC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.638926 en een hoogtepunt van $ 0.824783, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRMC hoogste prijs aller tijden is $ 5.02, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.432032 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRMC met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -2.34% in de afgelopen 24 uur en -7.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 39.84M$ 39.84M $ 39.84M Circulerende voorraad 10.99M 10.99M 10.99M Totale voorraad 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Chrema Coin is $ 8.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRMC is 10.99M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 39.84M.