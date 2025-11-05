BeursDEX+
De live Chrema Coin prijs vandaag is 0.776834 USD. Volg realtime CRMC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRMC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CRMC

CRMC Prijsinformatie

Wat is CRMC

CRMC whitepaper

CRMC officiële website

CRMC tokenomie

CRMC Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Chrema Coin logo

Chrema Coin Prijs (CRMC)

Niet genoteerd

1 CRMC naar USD live prijs:

$0.802309
$0.802309$0.802309
+0.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Chrema Coin (CRMC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:24 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.638926
$ 0.638926$ 0.638926
24u laag
$ 0.824783
$ 0.824783$ 0.824783
24u hoog

$ 0.638926
$ 0.638926$ 0.638926

$ 0.824783
$ 0.824783$ 0.824783

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032$ 0.432032

+0.22%

-2.34%

-7.76%

-7.76%

Chrema Coin (CRMC) real-time prijs is $0.776834. De afgelopen 24 uur werd er CRMC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.638926 en een hoogtepunt van $ 0.824783, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRMC hoogste prijs aller tijden is $ 5.02, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.432032 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRMC met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, -2.34% in de afgelopen 24 uur en -7.76% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Marktinformatie

$ 8.76M
$ 8.76M$ 8.76M

--
----

$ 39.84M
$ 39.84M$ 39.84M

10.99M
10.99M 10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Chrema Coin is $ 8.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRMC is 10.99M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 39.84M.

Chrema Coin (CRMC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Chrema Coin naar USD $ -0.018650338619078.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Chrema Coin naar USD $ -0.1777804029.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Chrema Coin naar USD $ +0.1095144838.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Chrema Coin naar USD $ -1.492932362037787.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.018650338619078-2.34%
30 dagen$ -0.1777804029-22.88%
60 dagen$ +0.1095144838+14.10%
90 dagen$ -1.492932362037787-65.77%

Wat is Chrema Coin (CRMC)?

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Chrema Coin (CRMC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Chrema Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Chrema Coin (CRMC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Chrema Coin (CRMC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Chrema Coin te bekijken.

Bekijk nu de Chrema Coin prijsvoorspelling !

CRMC naar lokale valuta's

Chrema Coin (CRMC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Chrema Coin (CRMC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRMC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Chrema Coin (CRMC)

Hoeveel is Chrema Coin (CRMC) vandaag waard?
De live CRMC prijs in USD is 0.776834 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRMC naar USD prijs?
De huidige prijs van CRMC naar USD is $ 0.776834. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Chrema Coin?
De marktkapitalisatie van CRMC is $ 8.76M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRMC?
De circulerende voorraad van CRMC is 10.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRMC?
CRMC bereikte een ATH-prijs van 5.02 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRMC?
CRMC zag een ATL-prijs van 0.432032 USD.
Wat is het handelsvolume van CRMC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRMC is -- USD.
Zal CRMC dit jaar hoger gaan?
CRMC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRMC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:24 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

