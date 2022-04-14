CHOW (CHOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CHOW (CHOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CHOW (CHOW) Informatie CHOW is a purely meme-driven crypto project that embodies the playful and unpredictable spirit of the crypto world. It rejects the idea of secret societies, conspiracies, or centralized powers pulling the strings. Instead, CHOW is all about the simple, lighthearted fun of memes, community, and chaos. There's no grand master plan, no hidden agenda—just CHOW CHOW, the loyal yet ferocious dog at the center of the movement. The project thrives on its community, fueled by humor, unpredictability, and the raw energy of internet culture. In the world of CHOW, the only rule is: there is no cabal, just CHOW. Officiële website: https://chowgra.fun/ Koop nu CHOW!

CHOW (CHOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CHOW (CHOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.33K $ 43.33K $ 43.33K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.33K $ 43.33K $ 43.33K Hoogste ooit: $ 0.00662868 $ 0.00662868 $ 0.00662868 Laagste ooit: $ 0.00002901 $ 0.00002901 $ 0.00002901 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over CHOW (CHOW) prijs

CHOW (CHOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CHOW (CHOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHOW begrijpt, kun je de live prijs van CHOW token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHOW Wil je weten waar je CHOW naartoe gaat? Onze CHOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHOW token!

