Choruz AI (CHORUZ) Informatie Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a "Listen-to-Earn" economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform's direction. Choruz isn't just about creating music—it's about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Officiële website: https://www.choruz.ai Whitepaper: https://whitepaper.choruz.ai

Choruz AI (CHORUZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Choruz AI (CHORUZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.99K $ 25.99K $ 25.99K Totale voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Circulerende voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.99K $ 25.99K $ 25.99K Hoogste ooit: $ 0.00548131 $ 0.00548131 $ 0.00548131 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Choruz AI (CHORUZ) prijs

Choruz AI (CHORUZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Choruz AI (CHORUZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHORUZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHORUZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHORUZ begrijpt, kun je de live prijs van CHORUZ token verkennen!

