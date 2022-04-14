Chonk the Frog (CHONK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chonk the Frog (CHONK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chonk the Frog (CHONK) Informatie

A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this

Officiële website: https://chonk.space

Chonk the Frog (CHONK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chonk the Frog (CHONK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Totale voorraad: $ 916.52M $ 916.52M $ 916.52M Circulerende voorraad: $ 916.52M $ 916.52M $ 916.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Hoogste ooit: $ 0.0042589 $ 0.0042589 $ 0.0042589 Laagste ooit: $ 0.00001165 $ 0.00001165 $ 0.00001165 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chonk the Frog (CHONK) prijs

Chonk the Frog (CHONK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chonk the Frog (CHONK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHONK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHONK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHONK begrijpt, kun je de live prijs van CHONK token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHONK Wil je weten waar je CHONK naartoe gaat? Onze CHONK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHONK token!

