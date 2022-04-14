chomik (CHOMIK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in chomik (CHOMIK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

chomik (CHOMIK) Informatie Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable. Officiële website: https://www.chomik.world

chomik (CHOMIK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor chomik (CHOMIK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Totale voorraad: $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M Circulerende voorraad: $ 997.16M $ 997.16M $ 997.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over chomik (CHOMIK) prijs

chomik (CHOMIK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van chomik (CHOMIK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHOMIK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHOMIK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHOMIK begrijpt, kun je de live prijs van CHOMIK token verkennen!

