Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Choctopus (CHOCTOPUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Choctopus (CHOCTOPUS) Informatie Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Officiële website: https://choctopus.io Whitepaper: https://choctopus.io/whitepaper/ Koop nu CHOCTOPUS!

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Choctopus (CHOCTOPUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.91K $ 120.91K $ 120.91K Totale voorraad: $ 984.71M $ 984.71M $ 984.71M Circulerende voorraad: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.09K $ 170.09K $ 170.09K Hoogste ooit: $ 0.00540528 $ 0.00540528 $ 0.00540528 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017348 $ 0.00017348 $ 0.00017348 Meer informatie over Choctopus (CHOCTOPUS) prijs

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Choctopus (CHOCTOPUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHOCTOPUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHOCTOPUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHOCTOPUS begrijpt, kun je de live prijs van CHOCTOPUS token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHOCTOPUS Wil je weten waar je CHOCTOPUS naartoe gaat? Onze CHOCTOPUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHOCTOPUS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!