Chinese Doge Wow (CHIDO) Informatie Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Officiële website: https://chidoonbase.xyz/

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chinese Doge Wow (CHIDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 780.89K $ 780.89K $ 780.89K Totale voorraad: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M Circulerende voorraad: $ 951.48M $ 951.48M $ 951.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 780.89K $ 780.89K $ 780.89K Hoogste ooit: $ 0.0187939 $ 0.0187939 $ 0.0187939 Laagste ooit: $ 0.00032742 $ 0.00032742 $ 0.00032742 Huidige prijs: $ 0.00082273 $ 0.00082273 $ 0.00082273 Meer informatie over Chinese Doge Wow (CHIDO) prijs

Chinese Doge Wow (CHIDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chinese Doge Wow (CHIDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHIDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHIDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHIDO begrijpt, kun je de live prijs van CHIDO token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHIDO Wil je weten waar je CHIDO naartoe gaat? Onze CHIDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHIDO token!

