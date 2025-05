Wat is ChinCHILLa (CHILLA)?

Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms.

ChinCHILLa (CHILLA) hulpbron Officiële website