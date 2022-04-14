Chinau (CHINAU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chinau (CHINAU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chinau (CHINAU) Informatie Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it! Officiële website: https://chinau.my

Chinau (CHINAU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chinau (CHINAU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.89K $ 10.89K $ 10.89K Totale voorraad: $ 899.21B $ 899.21B $ 899.21B Circulerende voorraad: $ 899.21B $ 899.21B $ 899.21B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.89K $ 10.89K $ 10.89K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chinau (CHINAU) prijs

Chinau (CHINAU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chinau (CHINAU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHINAU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHINAU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHINAU begrijpt, kun je de live prijs van CHINAU token verkennen!

