Chilling Toad (CTOAD) Informatie Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project's purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana's fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it's a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space. Officiële website: https://ctoadsol.xyz/

Chilling Toad (CTOAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chilling Toad (CTOAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.69K $ 32.69K $ 32.69K Totale voorraad: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M Circulerende voorraad: $ 998.37M $ 998.37M $ 998.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.69K $ 32.69K $ 32.69K Hoogste ooit: $ 0.00347986 $ 0.00347986 $ 0.00347986 Laagste ooit: $ 0.00001533 $ 0.00001533 $ 0.00001533 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chilling Toad (CTOAD) prijs

Chilling Toad (CTOAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chilling Toad (CTOAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CTOAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CTOAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CTOAD begrijpt, kun je de live prijs van CTOAD token verkennen!

