chillcapy (CHILLCAPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in chillcapy (CHILLCAPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

chillcapy (CHILLCAPY) Informatie Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫 Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫 Officiële website: https://www.chillcapy.xyz/ Koop nu CHILLCAPY!

chillcapy (CHILLCAPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor chillcapy (CHILLCAPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Totale voorraad: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M Circulerende voorraad: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.29K $ 21.29K $ 21.29K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over chillcapy (CHILLCAPY) prijs

chillcapy (CHILLCAPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van chillcapy (CHILLCAPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHILLCAPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHILLCAPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHILLCAPY begrijpt, kun je de live prijs van CHILLCAPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHILLCAPY Wil je weten waar je CHILLCAPY naartoe gaat? Onze CHILLCAPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHILLCAPY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!