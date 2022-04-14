chill ($CHILL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in chill ($CHILL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

chill ($CHILL) Informatie $chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain. $chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain. Officiële website: https://chillwhales.com Koop nu $CHILL!

chill ($CHILL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor chill ($CHILL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 182.92K $ 182.92K $ 182.92K Totale voorraad: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Circulerende voorraad: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 182.92K $ 182.92K $ 182.92K Hoogste ooit: $ 0.03881767 $ 0.03881767 $ 0.03881767 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00435517 $ 0.00435517 $ 0.00435517 Meer informatie over chill ($CHILL) prijs

chill ($CHILL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van chill ($CHILL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $CHILL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $CHILL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $CHILL begrijpt, kun je de live prijs van $CHILL token verkennen!

Prijsvoorspelling van $CHILL Wil je weten waar je $CHILL naartoe gaat? Onze $CHILL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $CHILL token!

