Chill Trump (CHILLT) Informatie The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Officiële website: https://chilltrumpsol.xyz/

Chill Trump (CHILLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chill Trump (CHILLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.15K $ 15.15K $ 15.15K Totale voorraad: $ 997.17M $ 997.17M $ 997.17M Circulerende voorraad: $ 997.17M $ 997.17M $ 997.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.15K $ 15.15K $ 15.15K Hoogste ooit: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chill Trump (CHILLT) prijs

Chill Trump (CHILLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chill Trump (CHILLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHILLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHILLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHILLT begrijpt, kun je de live prijs van CHILLT token verkennen!

