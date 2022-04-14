Chill Family (CHILLFAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chill Family (CHILLFAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chill Family (CHILLFAM) Informatie Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle. Officiële website: https://chillfamilyguy.xyz/

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chill Family (CHILLFAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.22K $ 34.22K $ 34.22K Totale voorraad: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M Circulerende voorraad: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.22K $ 34.22K $ 34.22K Hoogste ooit: $ 0.01277079 $ 0.01277079 $ 0.01277079 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chill Family (CHILLFAM) prijs

Chill Family (CHILLFAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chill Family (CHILLFAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHILLFAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHILLFAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHILLFAM begrijpt, kun je de live prijs van CHILLFAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHILLFAM Wil je weten waar je CHILLFAM naartoe gaat? Onze CHILLFAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHILLFAM token!

