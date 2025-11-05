Chili Coin (CHI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00131437 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -10.28%

Chili Coin (CHI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CHI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CHI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00131437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CHI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -10.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chili Coin (CHI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.38M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 74.46M Circulerende voorraad 5.88B Totale voorraad 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Chili Coin is $ 4.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CHI is 5.88B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 74.46M.