De live Chili Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime CHI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CHI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CHI

CHI Prijsinformatie

Wat is CHI

CHI whitepaper

CHI officiële website

CHI tokenomie

CHI Prijsvoorspelling

Chili Coin Prijs (CHI)

1 CHI naar USD live prijs:

$0.00074461
0.00%1D
USD
Chili Coin (CHI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:16 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
24u laag
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0
$ 0.00131437
$ 0
--

--

-10.28%

-10.28%

Chili Coin (CHI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CHI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CHI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00131437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CHI met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -10.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Chili Coin (CHI) Marktinformatie

$ 4.38M
--
$ 74.46M
5.88B
100,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Chili Coin is $ 4.38M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CHI is 5.88B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 74.46M.

Chili Coin (CHI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Chili Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Chili Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Chili Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Chili Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-31.87%
60 dagen$ 0-25.53%
90 dagen$ 0--

Wat is Chili Coin (CHI)?

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Chili Coin (CHI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Chili Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Chili Coin (CHI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Chili Coin (CHI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Chili Coin te bekijken.

Bekijk nu de Chili Coin prijsvoorspelling !

CHI naar lokale valuta's

Chili Coin (CHI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Chili Coin (CHI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CHI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Chili Coin (CHI)

Hoeveel is Chili Coin (CHI) vandaag waard?
De live CHI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CHI naar USD prijs?
De huidige prijs van CHI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Chili Coin?
De marktkapitalisatie van CHI is $ 4.38M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CHI?
De circulerende voorraad van CHI is 5.88B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CHI?
CHI bereikte een ATH-prijs van 0.00131437 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CHI?
CHI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van CHI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CHI is -- USD.
Zal CHI dit jaar hoger gaan?
CHI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CHI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Chili Coin (CHI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

