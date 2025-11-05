BeursDEX+
De live Children Of The Sky prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime COTS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COTS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Children Of The Sky Prijs (COTS)

Niet genoteerd

1 COTS naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Children Of The Sky (COTS) live prijsgrafiek
Children Of The Sky (COTS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-17.32%

-17.32%

Children Of The Sky (COTS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er COTS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COTS hoogste prijs aller tijden is $ 0.01772925, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COTS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -17.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Children Of The Sky (COTS) Marktinformatie

$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K

--
----

$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,139.752921
999,530,139.752921 999,530,139.752921

De huidige marktkapitalisatie van Children Of The Sky is $ 13.25K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COTS is 999.53M, met een totale voorraad van 999530139.752921. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.25K.

Children Of The Sky (COTS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Children Of The Sky naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Children Of The Sky naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Children Of The Sky naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Children Of The Sky naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-37.08%
60 dagen$ 0-98.84%
90 dagen$ 0--

Wat is Children Of The Sky (COTS)?

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Children Of The Sky (COTS) hulpbron

Officiële website

Children Of The Sky Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Children Of The Sky (COTS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Children Of The Sky (COTS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Children Of The Sky te bekijken.

Bekijk nu de Children Of The Sky prijsvoorspelling !

COTS naar lokale valuta's

Children Of The Sky (COTS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Children Of The Sky (COTS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COTS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Children Of The Sky (COTS)

Hoeveel is Children Of The Sky (COTS) vandaag waard?
De live COTS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COTS naar USD prijs?
De huidige prijs van COTS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Children Of The Sky?
De marktkapitalisatie van COTS is $ 13.25K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COTS?
De circulerende voorraad van COTS is 999.53M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COTS?
COTS bereikte een ATH-prijs van 0.01772925 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COTS?
COTS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van COTS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COTS is -- USD.
Zal COTS dit jaar hoger gaan?
COTS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COTS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
