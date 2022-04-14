Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Informatie Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Officiële website: https://chikunonsol.com/ Koop nu CHIKUN!

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.65K $ 55.65K $ 55.65K Totale voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Circulerende voorraad: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.65K $ 55.65K $ 55.65K Hoogste ooit: $ 0.00141547 $ 0.00141547 $ 0.00141547 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) prijs

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHIKUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHIKUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHIKUN begrijpt, kun je de live prijs van CHIKUN token verkennen!

Prijsvoorspelling van CHIKUN Wil je weten waar je CHIKUN naartoe gaat? Onze CHIKUN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CHIKUN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!