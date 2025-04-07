Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Chickenus Maximus (CHICKENUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Informatie Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk's quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk's eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think "Kek" from Pepe fame), is Musk's hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk's naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin's viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn't just a pet; it's a symbol of Musk's flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast's darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk's cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk's skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don't prove his prowess—they're a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk's narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2's brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy. Officiële website: https://chickenusmaximus.com

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Chickenus Maximus (CHICKENUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.11K $ 12.11K $ 12.11K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.11K $ 12.11K $ 12.11K Hoogste ooit: $ 0.00269216 $ 0.00269216 $ 0.00269216 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012107 $ 0.00012107 $ 0.00012107 Meer informatie over Chickenus Maximus (CHICKENUS) prijs

Chickenus Maximus (CHICKENUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Chickenus Maximus (CHICKENUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CHICKENUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CHICKENUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CHICKENUS begrijpt, kun je de live prijs van CHICKENUS token verkennen!

