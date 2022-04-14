chick (NIB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in chick (NIB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

chick (NIB) Informatie The wildest meme token on the block! Get ready to dive into a world where digital assets meet a fierce, unstoppable energy—embodied by none other than our iconic mascot, the Crazy Gangsta Chick. The purpose of this project is meme coin on solana chain. $nib is a chicken meme theme. Initially emerged as fun projects that used the virality of internet memes to attract attention and create a community. These coins and tokens aim to transfer the humorous and often ironic nature of memes to the cryptocurrency market, creating a new form of digital currency. Officiële website: https://nibonsol.vip

chick (NIB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor chick (NIB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.92K $ 20.92K $ 20.92K Totale voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Circulerende voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.92K $ 20.92K $ 20.92K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over chick (NIB) prijs

chick (NIB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van chick (NIB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIB begrijpt, kun je de live prijs van NIB token verkennen!

Prijsvoorspelling van NIB Wil je weten waar je NIB naartoe gaat? Onze NIB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIB token!

