ChicagoCoin (CLT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00378349 24u hoog $ 0.00383445 Hoogste prijs ooit $ 0.00507574 Laagste prijs $ 0.0021948 Prijswijziging (1u) -0.50% Prijswijziging (1D) -0.03% Prijswijziging (7D) -0.24%

ChicagoCoin (CLT) real-time prijs is $0.00380982. De afgelopen 24 uur werd er CLT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00378349 en een hoogtepunt van $ 0.00383445, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00507574, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0021948 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLT met -0.50% veranderd in het afgelopen uur, -0.03% in de afgelopen 24 uur en -0.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ChicagoCoin (CLT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.28M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.80M Circulerende voorraad 600.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ChicagoCoin is $ 2.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLT is 600.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.80M.