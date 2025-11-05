BeursDEX+
De live ChicagoCoin prijs vandaag is 0.00380982 USD. Volg realtime CLT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CLT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

ChicagoCoin Prijs (CLT)

1 CLT naar USD live prijs:

$0.00380982
$0.00380982$0.00380982
0.00%1D
USD
ChicagoCoin (CLT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:08 (UTC+8)

ChicagoCoin (CLT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00378349
$ 0.00378349$ 0.00378349
24u laag
$ 0.00383445
$ 0.00383445$ 0.00383445
24u hoog

$ 0.00378349
$ 0.00378349$ 0.00378349

$ 0.00383445
$ 0.00383445$ 0.00383445

$ 0.00507574
$ 0.00507574$ 0.00507574

$ 0.0021948
$ 0.0021948$ 0.0021948

-0.50%

-0.03%

-0.24%

-0.24%

ChicagoCoin (CLT) real-time prijs is $0.00380982. De afgelopen 24 uur werd er CLT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00378349 en een hoogtepunt van $ 0.00383445, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CLT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00507574, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0021948 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CLT met -0.50% veranderd in het afgelopen uur, -0.03% in de afgelopen 24 uur en -0.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ChicagoCoin (CLT) Marktinformatie

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

600.00M
600.00M 600.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ChicagoCoin is $ 2.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CLT is 600.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.80M.

ChicagoCoin (CLT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ChicagoCoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ChicagoCoin naar USD $ -0.0003828221.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ChicagoCoin naar USD $ +0.0019119433.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ChicagoCoin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.03%
30 dagen$ -0.0003828221-10.04%
60 dagen$ +0.0019119433+50.18%
90 dagen$ 0--

Wat is ChicagoCoin (CLT)?

Chicago Coin introduces the CLT Token, a decentralized currency designed to create a transparent and fair e-sports ecosystem, empowering gamers, developers, and fans through blockchain technology.

Our vision is to revolutionize the e-sports industry by providing gamers with true ownership of digital assets, fostering collaboration, and promoting economic inclusion through a decentralized economy.

We are committed to continuous innovation in smart contract technology, building a collaborative community, and ensuring sustainable growth to drive long-term value for all stakeholders.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ChicagoCoin (CLT) hulpbron

Officiële website

ChicagoCoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ChicagoCoin (CLT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ChicagoCoin (CLT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ChicagoCoin te bekijken.

Bekijk nu de ChicagoCoin prijsvoorspelling !

CLT naar lokale valuta's

ChicagoCoin (CLT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ChicagoCoin (CLT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CLT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ChicagoCoin (CLT)

Hoeveel is ChicagoCoin (CLT) vandaag waard?
De live CLT prijs in USD is 0.00380982 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CLT naar USD prijs?
De huidige prijs van CLT naar USD is $ 0.00380982. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ChicagoCoin?
De marktkapitalisatie van CLT is $ 2.28M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CLT?
De circulerende voorraad van CLT is 600.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CLT?
CLT bereikte een ATH-prijs van 0.00507574 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CLT?
CLT zag een ATL-prijs van 0.0021948 USD.
Wat is het handelsvolume van CLT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CLT is -- USD.
Zal CLT dit jaar hoger gaan?
CLT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CLT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 20:55:08 (UTC+8)

ChicagoCoin (CLT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

